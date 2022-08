La NASA partage le son mystérieux d’un trou noir sur Twitter

Un trou noir est une région de l’espace dans laquelle s’accumule une grande quantité de matière. Son champ gravitationnel est si intense que tout objet ou forme de matière qui y rentre ne peut en ressortir. Un trou noir surgit lorsqu’une étoile manque de vigueur. Elle implose et son centre s’effondre en lui-même. Il en existe deux types:



- Les trous noirs supermassifs (celui dont il est question ici) : Ce sont les plus grands . Leur masse atteint 1 million de fois la dimension du soleil. Notre galaxie, la Voie Lactée, dispose de cela.

- Les trous noirs stellaires. Ils ne font que 20 fois la surface du soleil. Ce sont les plus communs .