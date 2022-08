Frelons: que faire en cas d’attaque et de piqûre?

Une attaque qui peut paraître surprenante. "Ce ne sont pas des insectes agressifs, ils n’attaquent pas spontanément mais seulement s’ils ressentent un danger pour leur nid ou pour leurs petits", explique au Parisien Quentin Rome, ingénieur d’étude scientifique au Muséum national d’histoire naturelle de Paris.

Que faire en cas d’attaque?

Les nids de frelons sont facilement identifiables. Ils ressemblent à de petites cavernes avec des alvéoles, comme fabriquées en papier mâché. Que faire si l’on en remarque un? "il faut partir doucement, sans geste brusque", préconise Quentin Rome au Parisien.

Le vol d’un frelon est normalement silencieux. S’il se sent en danger, il ne va pas hésiter à le faire comprendre en devenant bruyant. Il faut alors essayer de s’en éloigner le plus possible, car l’insecte est attiré sur de longues distances par les phéromones que l’on sécrète.

Et en cas d’attaque? "Si jamais une attaque advient et que vous êtes près d’un étang ou d’un point d’eau sécurisé, vous pouvez vous immerger. En général, les bêtes ne suivent pas et l’odeur va s’estomper", donne comme conseil au Parisien Christophe Fedi, le capitaine des sapeurs-pompiers de la Loire.

Si vous êtes pourchassé par un frelon asiatique, essayez au maximum de fermer les yeux. Ceux-ci sont capables de projeter un liquide dans les yeux pouvant provoquer des conjonctivites, des œdèmes périorbitaux ou encore des douleurs neuropathiques.

Les bons gestes en cas de piqûre

Chritophe Fédi rassure: "Une piqûre n’est pas forcément dangereuse, mais elle fait mal." Si vous avez été piqué, commencez par vous éloigner de l’endroit où vous trouvez afin d’éviter une nouvelle attaque. Ces insectes ont tendance à récidiver.

Traitez simplement la piqûre en la nettoyant à l’eau et au savon. Désinfectez la ensuite rapidement avec un produit antiseptique.

En cas de douleur, vous pouvez également appliquer une crème apaisante et/ou prendre un antalgique (un antidouleur), comme un dafalgan, par exemple.

Et si vous vous êtes fait piquer dans la boucheet que vous ressentez des difficultés à respirer: sucez directement un glaçon pour faire diminuer l’œdème et consultez en urgence.

Si une piqûre reste négligeable, cela peut s’avérer plus grave lorsqu’il s’agit de piqûres multiples. Celles-ci peuvent, dans ce cas, provoquer des complications. La toxicité du venin peut alors engendrer des fièvres, des insuffisances rénales, des convulsions pouvant s’avérer graves ou mortelles.

Si vous pensez avoir été piqué plusieurs fois, appelez les secours ou les centres antipoison. Ceux-ci vous aiguilleront au mieux pour gérer cette situation, bien connue de leurs services.