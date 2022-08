France: un enfant de trois ans meurt écrasé par le tracteur de son père

L’agriculteur et son fils se trouvaient dans un vieux tracteur dépourvu de cabine et de garde-corps. Ils étaient en train de faucher un champ lorsque le pire s’est produit: pour une raison inconnue, l’enfant a perdu l’équilibre et a chuté au sol. Sa tête s’est alors retrouvée au niveau de la roue arrière du tracteur. Son père n’a pas su l’éviter, selon la procureur adjointe de Toulouse.

Une enquête pour homicide involontaire par maladresse, négligence ou imprudence a été ouverte.