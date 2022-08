Mondial 2022: le Qatar a expulsé des travailleurs qui réclamaient leurs salaires impayés

Le 14 août, au moins 60 travailleurs ont bloqué la circulation devant une entreprise. Certains d’entre eux n’avaient pas été payés depuis sept mois, a indiqué dans un communiqué Equidem, une organisation de conseil spécialisée dans les droits humains et les droits du travail.

"Nous avons parlé à des travailleurs ayant manifesté et à l’un d’eux qui a été expulsé vers le Népal. Nous avons confirmé qu’il était rentré chez lui, et que d’autres du Népal, du Bangladesh, d’Inde, d’Égypte et des Philippines ont également été expulsés", s’est justifié le directeur exécutif d’Equidem, Mustafa Qadri.

Ils ont «enfreint les lois sur la sécurité publique»

Le gouvernement du Qatar a déclaré qu’"un certain nombre de manifestants avaient été arrêtés pour avoir enfreint les lois sur la sécurité publique", avant de poursuivre: "Une minorité de personnes qui n’ont pas manifesté de manière pacifique et ont agi en violation des lois sur la sécurité publique risquent l’expulsion sur ordre de la justice."

Le ministère du Travail a déclaré que "des mesures" avaient été prises contre l’entreprise, qui faisait déjà l’objet d’une enquête pour non-paiement des salaires.

La Coupe du Monde de football au Qatar aura lieu du 20 novembre au 18 décembre 2022.