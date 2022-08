"À tous ceux qui ont connu Jonathan, par son histoire, son livre, son film, dans les écoles, qui l’ont un jour croisé, parlé, vous qui nous suivez depuis tant d’années, j’ai malheureusement une triste nouvelle à vous annoncer: Jonathan est décédé samedi chez moi dans son sommeil. C’est le cœur déchiré que je vous annonce cela", explique Marie-Pierre, la maman du jeune homme, dans une publication postée ce lundi sur Facebook.

En France, Jonathan Destin était devenu le symbole de la lutte contre le harcèlement scolaire dont il avait lui-même été victime pendant six ans et qui l’avait poussé à s’immoler avant de se jeter dans une rivière. Alors âgé de 16 ans, le jeune homme avait survécu après deux mois et demi de coma, 23 opérations et une hospitalisation de trois ans.

Brûlé à 72%, Jonathan Destin a passé les dernières années à raconter son histoire dans les écoles afin de sensibiliser les plus jeunes à la souffrance provoquée par les moqueries et les insultes. Auteur d’un livre intitulé "Condamné à me tuer" (2013) et adapté à la télévision ("Le jour où j’ai brûlé mon cœur") par TF1, il avait aussi mené une grande campagne contre le harcèlement scolaire en 2019 aux côtés de Nicolas Sirkis, le chanteur d’Indochine.