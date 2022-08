Navires nazis, pont englouti et dolmens espagnols: la sécheresse dévoile un peu d’histoire

Navires de la Seconde Guerre mondiale

En Serbie, un véritable cimetière de navires de guerre allemands, remplis d’explosifs et de munitions, a émergé du Danube.

Ces carcasses de navires datant de la Seconde Guerre mondiale faisaient partie d’une flotte nazie présente en mer Noire, sabordée en 1944 alors qu’elle fuyait les forces soviétiques.

Ces navires entravent toujours aujourd’hui le trafic fluvial lorsque le niveau des eaux est trop bas.

Le gouvernement serbe avait lancé un appel d’offres pour évacuer les carcasses et leurs dangereuses munitions, une opération à près de 30 millions d’euros qui n’a pas encore abouti.

Le «Stonehenge espagnol»

Un ensemble mégalithique a émergé des eaux à Guadalperal, dans l’ouest de l’Espagne, à 150 km de Madrid.

Le cromlech de Guadalperal, parfois surnommé le "Stonehenge espagnol", est un site habituellement immergé sous les eaux du lac de barrage de Valdecañas. À la faveur de la canicule et du niveau extrêmement bas de l’eau, le site est réapparu, pour le plus grand bonheur des amateurs d’archéologie et d’histoire.

Découvert en 1926, le site, composé de 140 menhirs de granite, est sous eau depuis 1963 et la construction d’un barrage et d’un réservoir. Il a déjà pu être observé plusieurs fois ces dernières années, mais sa réapparition reste un événement.

Un ancien pont de Néron

En juillet, un pont romain a été mis au jour dans le Tibre asséché. Ce pont a été construit sous l’empire de Néron, même si sa datation exacte n’est pas certaine. Des chercheurs ont suggéré que le pont avait été construit avant le règne de Néron et que le pont néronien n’était qu’une refortification.

L’édifice met en tout cas en lumière la place importante de l’ancien empereur dans la construction et le remodelage de Rome, notamment après le grand incendie de 64 après J.C.

Ce n’est pas la première fois que ces ruines antiques refont surface. Cela arrive chaque fois que le Tibre est en période de sécheresse.

«Pierres de la faim»

Des roches gravées il y a plusieurs siècles ressurgissent de fleuves en République Tchèque et en Allemagne dont le niveau baisse… Sur ces "pierres de la faim", des écritures mettent en garde contre les conséquences de la sécheresse.

La sécheresse a toujours été une menace pour l’humanité, au travers de mauvaises récoltes, de famine, et de déshydratation.