La photo de Jupiter en très gros plan montre "ses tempêtes géantes, ses vents puissants, ses aurores boréales et ses conditions extrêmes de température et de pression".

Une deuxième photo, un peu plus éloignée, montre l’astre et d’autres objets comme des anneaux ou deux petites lunes appelées Amalthea et Adrastea. Les taches floues à l’arrière-plan sont probablement des galaxies qui font obstacle à cette vue de Jupiter, précise l’auteur de l’article.

Les observations de Jupiter par le télescope James Webb donneront aux scientifiques encore plus d’indices sur la vie intérieure de Jupiter, grâce à ces images inédites.

Ce puissant télescope marque un véritable tournant dans l’histoire de l’astronomie, permettant des observations impossibles jusque-là. L’une des missions principales de James Webb est l’exploration des premiers âges de l’Univers. En astronomie, voir loin équivaut à remonter le temps, la lumière observée ayant voyagé durant des milliards d’années avant de nous parvenir.

En juillet, la première image dévoilée était la plus profonde de l’Univers jamais prise. Un somptueux cliché montrant des galaxies formées peu après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d’années.