Les «pierres de la faim» révèlent des messages alarmants lorsque les fleuves s’assèchent

L’une des pierres les plus connues se situe à Decin, en République Tchèque. Cette ville est nichée dans une cuvette d’un massif qui borde l’Elbe. Le message nous dit "Si vous me voyez, pleurez"… La sécheresse a toujours été une menace pour l’humanité, au travers de mauvaises récoltes, de famine, et de déshydratation.

Par rituel, les habitants du bord de ces deux fleuves inscrivent la date, ainsi que leurs initiales, à chaque fois que l’eau laisse place à ces témoins de l’histoire. Selon Der Spiegel, celle de Decin date de 1616. La plus ancienne inscription a été gravée en 1417. Et la dernière fois que l’on a pu voir ces "pierres de la faim" en Europe, c’était en 2018 sur les rives de l’Elbe.

Selon Andrea Toreti, chercheur principal au Centre commun de recherche de la Commission européenne cité par Euronews "Notre analyse indique en effet que des débits extrêmement bas affectent presque tous les fleuves européens. Le Rhin par exemple, pour n’en citer qu’un, ce qui cause de gros problèmes..."