Après la Corse, l’Italie a subi de plein fouet une tempête et les pluies torrentielles.

Dans le même temps, l’Algérie brûlait. La dernière série d’incendies, favorisés par la sécheresse, a fait 38 morts selon un dernier bilan.

Au Maroc, les habitants affrontent la pire sécheresse depuis au moins 40 ans. Les barrages du pays se vident, les puits se tarissent, les fleuves s’assèchent.

L’Espagne, frappée comme la France par plusieurs canicules cet été, a vu plus de 280.000 hectares ravagés par les flammes.

La Grèce doit encore affronter une vague de chaleur en cette fin de semaine, avec des températures qui pourront atteindre 42°C.

«Ce n’est peut-être que le début»

Si le bouleversement climatique n’explique pas tout, les changements sont, en moyenne, plus rapides en Méditerranée que dans le reste du monde, comme le rappelle Le Monde. La température moyenne y a augmenté de près d’un degré entre 1993 et 2020, précise le journal sur base des données de Copernicus, le programme européen sur l’état de la Terre.

Fin juillet, la chaleur de l’eau de la mer Méditerranée provoquait aussi sont lot d’inquiétudes, notamment pour la biodiversité et toute la vie marine, en étant 5°C au-dessus de la moyenne.

Le bassin méditerranéen en surchauffe voit sa météo bouleversée. L’épisode tempétueux observé en Corse, a été probablement accentué par cette eau très chaude.

"L’eau a touché les 30°C de la Corse aux Baléares (aussi chaud que dans les Caraïbes), ce qui est un réservoir inépuisable d’énergie quand des masses d’air un peu plus froides passent au-dessus de ce bain…", explique Farid, météorologue amateur et animateur de la page Météo-Mons.

"ll est fort probable voire certain que l’eau très chaude ait accentué cet amas orageux qui arrivait de l’ouest, les dégâts sont dantesque et ça n’est peut-être que le début…", poursuit-il.

David Dehenauw, de l’Institut royal météorologique, ne dit pas autre chose à nos confrères du Soir. "(La température de l’eau), c’est du jamais vu. Quand le contraste de température entre les basses couches et les couches plus élevées de l’atmosphère est important, les nuages sont plus importants et les averses deviennent plus fortes. C’est ce qui s’est produit."

La crainte affichée est de voir ces phénomènes devenir plus fréquents à l’avenir. Car le réchauffement global s’installe, les épisodes de canicules se multiplient, faisant grimper la température de l’eau et accélérant son évaporation. Lorsque la température de l’atmosphère redescend, la mer, avec son inertie plus grande, affiche une plus grande différence thermique, ce qui formera des orages plus importants et violents.

D’autres phénomènes aujourd’hui impensables pourraient également se produire à l’avenir en Méditerranée. En Juin dernier, l’Unesco estimait à 100% la probabilité "qu’un tsunami, avec une vague de plus de 1 mètre", s’abatte sur les villes côtières de la Méditerranée d’ici 30 ans.

De quoi déjà nous préparer à ce que le bassin Méditerranéen soit peut-être un peu moins accueillant dans les années à venir.