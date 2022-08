Baignade mortelle: un enfant meurt intoxiqué par un micro-organisme

Elle est dite "mangeuse de cerveau" en raison de son action rapide et agressive sur le tissu cérébral. Selon Numerama, cela commence par provoquer des maux de tête, de la fièvre, de la nausée et des vomissements. Des crises d’épilepsies et le coma finissent par affaiblir la personne. Les dommages sont si violents que la maladie laisse peu de chance en définitive.

L’amibe n’existe toutefois pas dans les eaux salées. Aucune crainte pour les baignades en mer. Elle vit dans les eaux tièdes et stagnantes telles que les piscines qui ne sont pas nettoyées, les lacs et rivières, par exemple. Cela étant, elle s’active dans les climats chauds et tropicaux.

D’après le communiqué du département de santé de Caroline du Nord cité par Numerama, quelques précautions sont recommandées:

- Éviter de se baigner dans des eaux douces en climat chaud;

- Ne pas remuer le fond de l’eau;

- Éviter l’apnée et se protéger le nez, le micro-organisme agit par ce biais.