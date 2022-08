Un haut responsable de la Trump Organization plaide coupable de fraude fiscale

M. Weisselberg, 75 ans, qui travaille pour la société immobilière de Donald Trump et de sa famille depuis les années 1980, a admis, dans le cadre d’un accord avec le ministère américain de la justice, que la société a fraudé le fisc pendant des années en le récompensant, lui et d’autres employés, par des avantages tels qu’un logement, un enseignement privé et des voitures qui n’étaient pas comptabilisées.