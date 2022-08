La Première ministre finlandaise Sanna Marin critiquée pour la vidéo d’une soirée (vidéo)

D’après le journal Iltalehti, on peut ainsi reconnaître l’influenceuse et photographe Janita Autio, la chanteuse Alma, l’animatrice radio et télé Tinni Wikström, ainsi qu’une styliste connue, un célèbre YouTubeur ou encore un député du Parti démocrate qu’elle dirige, Ilmari Nurminen.

Si la date exacte de la vidéo en question n’a pas été dévoilée, Sanna Marin a en tout cas été interrogée sur le sujet ce jeudi 18 août au matin, déplorant que ces vidéos aient été rendues publiques tout en confirmant que la soirée avait bien eu lieu dans deux appartements privés puis des bars d’Helsinki. Elle a aussi affirmé que ces vidéos ne faisaient aucunement partie d’une stratégie pour la faire chanter et précisé que son service de sécurité était présent à proximité.

«Je n’ai rien à cacher et je n’ai rien fait d’illégal»

En marge d’un déplacement officiel en Finlande, elle a aussi rejeté l’idée qu’elle ait pu consommer de la drogue durant cet événement. "Je ne sais pas à quoi vous faites référence", a-t-elle notamment répondu alors que la rumeur d’une évocation de produits stupéfiants durant la vidéo commençait à circuler. "Je n’ai jamais pris de drogue et je n’ai vu aucun autre participant à cette soirée en prendre", a-t-elle assuré.

Relancée sur le sujet et notamment de savoir si la police devrait enquêter sur une possible consommation de drogue durant la soirée, elle a ajouté ne pas avoir connaissance d’un quelconque acte illicite. "Je n’ai pas à donner mon avis là-dessus ou dire si je pense que la police devrait enquêter. Mais je n’ai rien à cacher et je n’ai rien fait d’illégal."

Précédemment critiquée

Depuis sa prise de fonction, en décembre 2019, Sanna Marin a déjà eu plusieurs fois droit à des critiques pour son comportement. En décembre dernier, elle avait notamment dû s’excuser publiquement après avoir été épinglée en boîte de nuit alors qu’elle était cas contact pour le Covid, sortant tout juste d’un conseil des ministres dont l’un des participants était positif.

À l’époque, cette sortie très commentée lui avait valu un qualificatif peu envieux de la part d’un éditorialiste du tabloïd suédois Dagens Nyheter qui parlait de Sanna Marin comme d’une "lèche-cul des people", l’accusant de ne penser qu’à se mettre en valeur au côté de célébrités sur les réseaux sociaux.