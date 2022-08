France: une petite commune bat le record du monde de la plus grande danse des canards (vidéo)

La commune française, située en Lozère, bat donc ainsi le record du plus grand nombre de participants à cette danse. Pour être enregistrés, tous les danseurs devaient porter un chapeau jaune. Leur nom et leur prénom ont été pris par les organisateurs, et toute la scène a été filmée. Le but: "envoyer tous ces éléments au Guiness Book pour que ça soit homologué", indique l’organisateur.

L’organisateur de l’événement, Sébastien Coulomb, s’était inspiré d’un reportage sur le premier record du nombre de participants à la danse des canards à Bruxelles (Belgique). Le dernier record du monde était détenu par la commune de Mahalon, en Bretagne avec 572 participants.