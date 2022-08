Allemagne: ce magasin IKEA ne veut plus servir de frites, les clients doivent se contenter de pommes de terre bouillies

Sur une photo prise par la succursale, on peut voir une pancarte avec le logo IKEA avec l’inscription « Nous nous passons délibérément de frites ». « Une portion de frites cause plus de quatre fois plus de CO2 dans le traitement et la préparation qu’une portion de pommes de terre bouillies. En mangeant consciemment, tout le monde peut contribuer à la réduction des gaz à effet de serre », peut-on y lire.