Christine Stokes sa petite fille a confié à Good Morning America, “Nous sommes allés chez grand-mère et nous lui avons présenté Koller. Elle était absolument ravie […] Elle était si heureuse et se sentait si chanceuse de pouvoir le tenir dans ses bras […] On pouvait sentir l’émotion et la gratitude, car en plus il porte le nom de mon grand-père”.

Durant sa vie, Marguerite "Peg" Kollet a eu 11 enfants qui lui ont donné 56 petits-enfants qui,eux, lui ont offert 100 arrière-petits-enfants. Vous suivez toujours?

Le secret de sa longévité? Selon ses proches, elle fait de l’exercice physique deux fois par jour, mais surtout, elle bénéficie de l’amour de sa grande famille. Sa petite-fille, Christine explique que “La foi et la famille la font vraiment avancer […] Elle est présente, peu importe ce qui se passe et quel que soit son âge. Elle ne manque jamais une remise de diplôme, un baptême, un mariage, un moment de lecture à l’école primaire. Quoi que ce soit, elle est toujours là.”