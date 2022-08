Éric Weerts travaille comme humanitaire dans l’Afghanistan des talibans: il raconte la vie sur place

Spécialiste de l’aide d’urgence et de la réadaptation pour l’ONG, il a vécu en direct la prise de pouvoir par les talibans, il y a exactement un an.

Ce lundi, depuis la ville de Kandahar où il termine une mission, il nous accorde une interview sans langue de bois où il décrit son quotidien dans le pays géré par les talibans."Début 2021, nous avions anticipé de gros changements. À l’époque, on travaillait dans plusieurs provinces du pays, dont certaines étaient déjà occupées par les rebelles", nous explique Éric Weerts."Notre objectif était de trouver un modus operandi permettant de rendre nos services accessibles tout en assurant la sécurité de nos collaborateurs. Pour nous, le plus important, c’était de maintenir un accès aux soins pour les personnes handicapées. Nous avons préparé les équipes et adapté nos protocoles et nos formations."

La chute de Kaboul

Si la fin du régime semblait inscrite dans les astres, nombreux sont les observateurs qui ont été surpris par l’avancée rapide des rebelles talibans.

Le 15 août 2021, c’est la chute de Kaboul. Suite au retrait des troupes américaines, les talibans et leurs alliés s’emparent facilement de la capitale."Hélas, il était trop tard pour quitter le pays avec un vol commercial", précise Éric Weerts."Avec plusieurs de mes collègues, nous avons été évacués. Mais comme notre association avait déjà travaillé sous différents régimes, les autorités nous connaissaient. Nos 300 collaborateurs afghans ont alors pu continuer à travailler. À Kandahar, par exemple, ils ont repris le travail dès le lendemain de la chute de la ville."

Retour en Afghanistan

Passé le choc de l’évacutation, Éric et d’autres humanitaires décident de revenir sur le territoire afghan.

"Nous avons très rapidement obtenu des informations des autorités nous annonçant qu’on pouvait revenir", explique Éric."Mais si nos visas pour l’Afghanistan étaient encore valables, il était impossible de rejoindre le pays, car il n’y avait plus de vols commerciaux. Il a fallu demander des visas pour le Pakistan, le Kazakhstan ou encore le Tadjikistan. Ce qui a pris du temps, car ces pays accordaient des visas humanitaires au compte-gouttes, pour bien montrer leur frilosité par rapport au nouveau régime en place de l’autre côté de la frontière."

Sur place, Éric Weerts a dû faire face à de nombreux changements."Nous sommes rentrés dans le pays via un vol des Nations Unies. Arrivés à l’aéroport de Mazar-i Sharif, tout était vide. Nous étions trois ou quatre à sortir de l’avion. On nous a emmenés dans un petit local pour tamponner nos passeports. Et nous avons dû remonter dans l’avion pour aller à Kaboul où l’on nous a accordé une permission d’un mois. Là-bas, c’était irréaliste. L’aéroport était quasi abandonné... "

Les hopitaux paralysés

Comme pour ses autres missions, Éric Weerts a toutefois pu se rendre sur les différents sites où travaillent les équipes locales de Handicap International.

"D’abord, ce qui avait changé, c’est que tout était désormais sous le contrôle d’une seule et même autorité", explique-t-il."Par contre, la population locale était inquiète. Seuls 20% des hopitaux fonctionnaiaent normalement à cause du manque de ressources matérielles et financières. Du coup, ils se concentraient sur les urgences médicales. Et le suivi des patients et les soins à long terme dans le domaine du handicap n’étaient plus prioritaires. Nous avons alors ajusté notre stratégie et créé des entités intermédiaires pour prendre en charge ces personnes."