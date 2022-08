Face aux feux qui ne cessent de brûler la région, l’Europe vole désormais au secours de la France afin d’aider les pompiers qui luttent depuis des jours contre la reprise spectaculaire d’un incendie en Gironde et dans les Landes.

Au total, 361 pompiers européens ont pris la route du sud-ouest de la France pour épauler les 1.100 pompiers qui combattent nuit et jour une reprise de feu du gigantesque incendie de Landiras. 14.000 hectares ont déjà brûlé en juillet.

10.000 personnes ont été obligées de quitter leur domicile. Pour certains, c’est déjà la deuxième fois en un mois.

Ils viennent de Pologne, d’Allemagne ou encore de Roumanie

Hier après-midi, 65 pompiers allemands et 24 véhicules sont arrivés. Des dizaines d’autres pompiers sont attendus dans les prochains jours avec leurs camions venus de Roumanie, Pologne, Autriche.

"Les Roumains et les Allemands sont sur le terrain ce matin depuis l’aube", a assuré à la presse Martin Guespereau, préfet délégué pour la défense et la sécurité en Gironde.

"Nous sommes tous des pompiers, et nous comprenons la situation. Ça doit être vraiment dur de combattre des feux de cette durée et de telle ampleur", a déclaré Simon Fritz, pompier professionnel venu de Bonn qui venait d’être salué d’un "welcome" par les autorités françaises.

Agir sous la canicule

Les pompiers français désormais épaulés par des renforts européens en Gironde et dans les Landes poursuivent ce vendredi leur combat contre le feu, en un jour qui donne un avant-goût de 2050: un pic de canicule est attendu entre 38 et 41°C dans le pays.

Sur la zone du pire feu de forêt français du moment, près de Landiras, en Gironde, il devrait encore faire 37°C vendredi, après 41°C jeudi.

Ronan Léaustic, le sous-préfet d’Arcachon, a appelé à la vigilance: le périmètre du feu "toujours actif" qui s’étend sur 40 km "n’a pas évolué mais les conditions météorologiques nous incitent à être d’une vigilance extrême".

«La solidarité européenne à l’œuvre»

Sur Twitter, Emmanuel Macron, le président français a remercié ces soutiens venus d’Europe: "L’Allemagne, la Grèce, la Pologne, et dans les prochaines heures la Roumanie et l’Autriche: nos partenaires viennent en aide à la France face aux incendies. Merci à eux. La solidarité européenne est à l’œuvre!".

"Comme en juillet, l’Italie reste solidaire avec la France. Plusieurs Canadairs arrivent pour soutenir les pompiers français et européens mobilisés sur notre territoire", a-t-il écrit dans un second tweet.