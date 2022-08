Les causes de cet événement inhabituel sont pour le moment inconnues, explique la ministre. "Actuellement, de nombreuses parties travaillent d’arrache-pied pour élucider les causes de la mort massive des poissons et réduire au maximum les potentiels dommages ultérieurs", a souligné Steffi Lemke.

Selon les autorités polonaises, dix tonnes de poissons morts ont été ramassées dans une portion du fleuve entre la ville de Francfort-sur-l’Oder et la Pologne.

Ce phénomène, qui doit encore être éclairci, pourrait être dû à la combinaison de plusieurs facteurs dont la chaleur, un faible débit d’eau et la présence de substances toxiques, a déclaré le ministre de l’Environnement du Land de Brandenbourg, Axel Vogel (Grüne), vendredi.

La ministre fédérale de l’Environnement, Mme Lemke, a promis son soutien aux autorités du Brandebourg. Son ministère a également indiqué qu’il échangeait des informations avec les autorités polonaises. La gestion des événements fait toutefois l’objet de critiques croissantes.

Le ministre de l’Environnement du Brandebourg avait déploré le manque d’informations sur la mort des poissons en Pologne. En effet, des poissons morts y avaient déjà été découverts fin juillet et des prélèvements d’eau avaient déjà été effectués.

La chaîne de transmission d’informations entre les deux pays a vraisemblablement connu des dysfonctionnements, a reconnu vendredi un porte-parole du ministère fédéral de l’Environnement. L’annonce polonaise concernant cette situation n’est arrivée que jeudi côté allemand, alors que la situation avait déjà été constatée depuis plusieurs jours.

