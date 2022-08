Légère baisse du nombre de jeunes chômeurs dans le monde en 2022, selon l’OIT

Ce chiffre reste supérieur de 6 millions au niveau de 2019, avant la pandémie.

"La reprise de l’emploi des jeunes est en retard par rapport à celle des adultes" au niveau mondial, constate l’OIT, qui souligne que déjà pendant la pandémie les 15-24 ans avaient connu une perte d’emploi en pourcentage beaucoup plus importante que les adultes.

Sans surprise, les jeunes femmes sont toujours moins bien loties que les jeunes hommes: en 2022, l’OIT prévoit que 27,4% d’entre elles auront un emploi, contre 40,3% des jeunes hommes.

Cet écart hommes/femmes a montré peu de signes de réduction au cours des deux dernières décennies, et est plus important dans les pays à revenu moyen inférieur.

La reprise du marché de l’emploi des jeunes devrait par ailleurs diverger entre les pays à revenu faible et intermédiaire, d’une part, et les pays à revenu élevé, d’autre part.

Les pays à revenu élevé sont les seuls qui devraient atteindre des taux de chômage des jeunes proches de ceux de 2019 d’ici à la fin de 2022, tandis que dans les autres pays, ils devraient rester supérieurs à leurs valeurs d’avant la crise.

En Europe et en Asie centrale, le taux de chômage des jeunes devrait être supérieur de 1,5 point de pourcentage à la moyenne mondiale en 2022 - 16,4% contre 14,9%, respectivement.

Selon l’OIT, "des progrès substantiels ont été réalisés dans la réduction du chômage des jeunes - tant pour les femmes que pour les hommes - mais les chocs réels et potentiels de la guerre en Ukraine risquent fort d’affecter les résultats".

Les Etats arabes affichent le taux de chômage des jeunes le plus élevé et celui qui augmente le plus rapidement, avec une projection de 24,8%. En Afrique, le taux de chômage des jeunes de 12,7% masque, selon l’OIT, le fait que de nombreux jeunes ont choisi de se retirer complètement du marché du travail.