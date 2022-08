Joseph Akpala, l'ancien brugeois, raccroche les crampons

Auteur de près de 120 buts tout au long de son parcours professionnel, il a aussi séduit le public par son grand sourire, son amabilité et son désir d’intégration. “J’en ai fini avec le football. Cela fait déjà quelques mois que je n’ai plus joué un match et je ne m’entraîne que pour garder la forme et rester en bonne santé. J’aimerais passer mon diplôme et peut-être devenir entraîneur au Club Bruges.”