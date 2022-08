Invasion de l’Ukraine: des images satellitaires montrent des avions russes détruits sur une base de Crimée

Au moins huit avions russes et plusieurs bâtiments ont été détruits, a indiqué l’Institute for the Study of War (ISW, Institut d’études sur la guerre) américain.

Contrairement au récit de Moscou, ces images semblent montrer la destruction de plusieurs avions de combat russes à la base de la péninsule, qui a été annexée par la Russie en 2014, selon des rapports américains. Le porte-parole du commandement de l’armée de l’air ukrainienne, Yuriy Ihnat, a pour sa part fait état d’au moins dix avions détruits.

L’armée russe a pour sa part affirmé dans un communiqué que "plusieurs munitions destinées à l’aviation ont explosé dans un dépôt situé sur le territoire de l’aérodrome militaire de Saki, près de la localité de Novofiodorovka". Le dépôt en question n’a été la cible d’aucun tir ni bombardement, a-t-elle ajouté, sans toutefois préciser l’origine de ces explosions. Moscou a ensuite invoqué une violation des règles de sécurité.

Tant le journal ‘The New York Times’ que l’ISW ont mentionné jeudi au moins huit avions brûlés.

Des photos satellites fournies par la société américaine Planet Labs montrent la dévastation après les explosions de mardi.

Les autorités de Kiev n’ont pas revendiqué la responsabilité de ces explosions. Mais un conseiller de la présidence, Mikhaïlo Podoliak, avait affirmé sur Twitter mardi qu’elles n’étaient "que le début".

Et le ministre ukrianien de la Défense, Oleksiï Reznikov, a ironisé mercredi en suggérant que les explosions étaient dues à des cigarettes mal éteintes.

"Je pense que les militaires russes dans cet aérodrome ont oublié une règle très simple: ne fumer pas dans des endroits dangereux. C’est tout", a-t-il dit.

Mais certains observateurs estiment qu’une attaque ukrainienne ciblée a eu lieu sur la base Saki, qui abritait, selon M. Ihnat, des avions de combat Sukhoi Su-24 ("Fencer" dans la terminologie de l’Otan et Su-30M (" Flanker C") ainsi que des avions de transport ‘Iliouchine II-76 ("Candid").

