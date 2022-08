Guerre en Ukraine: le parlement letton déclare la Russie «Etat soutenant le terrorisme»

Les députés lettons assimilent "les violences perpétrées par la Russie à des fins politiques contre les civils" à "du terrorisme". Selon eux, la Russie utilise notamment des munitions interdites à l’échelle internationale "pour semer la peur et tuer des civils".

La Russie "utilise la souffrance et l’intimidation comme outils dans ses tentatives d’affaiblir le moral du peuple et des forces armées ukrainiennes, et de paralyser le fonctionnement de l’État afin d’occuper l’Ukraine", indique la déclaration.

Le Parlement de Riga demande également à l’Union européenne de cesser de délivrer des visas touristiques aux citoyens russes et bélarusses.

Les députés lettons soulignent que l’invasion russe a été menée "avec le soutien et l’implication du régime bélarusse", et ont appelé la communauté internationale à imposer au Bélarus les mêmes sanctions que celles adoptées contre la Russie.

Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, s’est dit "reconnaissant" envers le Parlement letton jeudi, estimant que la déclaration arrivait "à point nommé".

"La Russie mérite depuis longtemps ce statut pour ses actions en Ukraine et au-delà", a-t-il estimé, appelant "les autres pays et organisations" à suivre la démarche lettonne.