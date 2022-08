Face à la procureure de New York, Trump a invoqué 440 fois son droit de ne pas répondre

L’ancien président des Etats-Unis a été interrogé plusieurs heures dans les bureaux de la plus haute magistrate de l’Etat de New York, Letitia James, qui enquête au civil depuis 2019 sur des soupçons de fraudes financières et fiscales au sein du groupe familial Trump Organization.