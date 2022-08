Le Razoni, cargo battant pavillon sierra-léonais, avait quitté le 1er août le port ukrainien d’Odessa sur la mer Noire avec 26.000 tonnes de maïs, et aurait dû accoster dimanche dans le port de Tripoli, au Liban.

Le délai de livraison de cinq mois a toutefois "incité l’acheteur et l’expéditeur à s’entendre sur l’annulation de la commande", a expliqué mardi soir l’ambassade ukrainienne dans un communiqué.

Un nouvel acheteur a été trouvé en Turquie pour le maïs transporté par le Razoni, a rapporté le site d’information Middle East Eye.

"La cargaison a été vendue et va être déchargée à Mersin", a affirmé Ahmed Al-Fares de l’agence maritime Ashram, selon le site.

Un accord signé par la Russie et l’Ukraine, et validé par les Nations Unies et la Turquie en juillet à Istanbul a permis la reprise de l’exportation des céréales ukrainiennes en vue d’enrayer la crise alimentaire mondiale.

Frederick Kenney, un haut responsable de l’Onu en charge de la supervision de l’accord, a affirmé mercredi que les exportations de blé vont commencer la semaine prochaine, après que les bateaux chargés de maïs, bloqués dans des ports ukrainiens depuis l’invasion russe, ont pu partir.

"Nous voyons une progression constante du nombre de navires à l’arrivée et au départ. C’est un bon début", a-t-il ajouté.