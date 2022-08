Alors qu’il faisait du bodyboard dans l’océan Atlantique, le long d’une plage de Biarritz, le jeune homme entend des cris d’alerte à quelques mètres, derrière un rocher.

"J’ai entendu des appels au secours, j’ai vu qu’il y avait deux personnes en danger. C’était le père et son fils de 6 ans. Le père avait les jambes complètement tétanisées donc il ne pouvait plus nager", explique Julien aux caméras de TF1.

Face au courant, le garçon de 12 ans installe les deux personnes sur sa planche et parvient à les ramener à un endroit plus sécurisé grâce à la force de ses jambes.

Et il ne s’arrête pas là, maintenant aidé par d’autres personnes, Julien ramène la maman et deux autres enfants près de la plage.

En tout, il est parvenu à sauver 5 personnes: "Au début je pensais que c’était une blague, et plus je me rapprochais, plus je voyais qu’ils étaient en danger. C’était un peu mouvementé dans ma tête car je ne savais pas trop comment gérer ça, mais au final ça s’est bien passé", déclare-t-il à RMC.

Si Julien est parvenu à agir avec efficacité et avec sang-froid, c’est notamment parce qu’il a suivi un stage de sauveteur quelques jours plus tôt.