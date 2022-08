Guerre en Ukraine: le chef de l’ONU exige l’arrêt des attaques «suicidaires» contre des centrales nucléaires

"J’espère que ces attaques prendront fin. En même temps, j’espère que l’AIEA pourra accéder à la centrale" de Zaporijjia, la plus grande d’Europe, théâtre depuis vendredi de bombardements dont les belligérants russes et ukrainiens se sont mutuellement accusés, a-t-il ajouté.

Depuis une semaine, le secrétaire général de l’ONU ne cesse de s’inquiéter des risques nucléaires sur l’humanité qui n’est qu’à "un malentendu" ou "une erreur de jugement" de l’"anéantissement nucléaire", avait-il mis en garde le 1er août dans un discours à New York.

Le 6 août, à l’occasion du 77e anniversaire du bombardement atomique à Hiroshima, il avait estimé que l’humanité jouait "avec un pistolet chargé" dans le contexte des crises actuelles à connotation nucléaire.

Evoquant par ailleurs lundi les tensions sino-américaines autour de Taïwan, où l’armée chinoise vient d’effectuer des exercices militaires, M. Guterres a estimé que c’était "une question sensible", et il a appelé à la "retenue" et à la "désescalade".

"C’est extrêmement important dans les jours à venir", a-t-il dit à Tokyo.

La Chine a lancé ces manoeuvres après avoir fustigé une visite la semaine dernière de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi. Pékin considère Taïwan --une île autonome de 23 millions d’habitants-- comme faisant partie intégrante de son territoire.