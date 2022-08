Des centaines de visiteurs de la Vallée de la Mort évacués après d’intenses précipitations (vidéo)

La police a évacué samedi des centaines de visiteurs qui étaient bloqués dans le parc national de la Vallée de la Mort, dans l’État américain de Californie. D’intenses et très rares chutes de pluie dans cette célèbre et désertique vallée avaient provoqué vendredi d’importantes crues et le blocage d’environ 1.000 personnes, dont 500 employés.