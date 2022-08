Une fillette échappe à son ravisseur en rongeant ses liens, les corps démembrés de sa mère et de son frère retrouvés sur place

Attachée aux montants d’un lit pendant une semaine dans un mobile-home, elle a été bourrée d’alcool et abusée sexuellement par son agresseur, selon CBS News. La jeune fille a finalement réussi à s’enfuir après avoir mâché les liens qui la retenaient sur un lit, ont indiqué les autorités dans des documents judiciaires.

L’enfant est désormais en sécurité sous la garde des responsables de la protection de l’enfance de l’État. "C’est une héroïne pour avoir survécu à l’incident et avoir présenté les informations qu’elle nous a fournies afin de l’inculper", a confié le shérif du comté de Tallapoosa, Jimmy Abbett.

Le suspect, Jose Paulino Pascual-Reyes, 37 ans, a été arrêté alors qu’il travaillait sur un chantier de construction et accusé d’enlèvement et de plusieurs chefs d’accusation de meurtre qualifié.

Et pour cause, deux corps démembrés ont été retrouvés par les forces de l’ordre sur place. Après analyse, il s’est avéré qu’il s’agissait des restes de la mère et du frère de la fillette enlevée, comme l’explique Associated Press. Selon CBS News, la mère a été étouffée avec un coussin, tandis que le garçon, âgé de moins de 14 ans a été tué à coups de pieds et de poings.

Le shériff en charge de l’affaire a refusé de dire si la jeune fille était au courant du sort réservé à sa mère et à son frère alors qu’elle était encore otage, mais les restes hachés en plusieurs morceaux ont été retrouvés à l’intérieur du mobile-home.

Originaire du Mexique, l’homme se trouvait illégalement aux USA après avoir été expulsé une première fois. Il était en couple avec la mère de la fillette rescapée et vivait dans le mobile-home où a été faite la macabre découverte.

Également venus du Mexique, la mère et ses deux enfants avaient demandé l’asile mais leur demande n’avait pas encore été acceptée par les services de l’immigration.