Patrick Balkany méconnaissable à sa sortie de prison: «C’est un enfer d’être là» (vidéo)

Devant les caméras de LCI, l’ancien député français est méconnaissable. Il est apparu amaigri et les cheveux bien plus longs.

"La prison, c’est très dur. J’étais isolé. Je n’ai pas croisé un détenu pendant six mois (...). C’est un enfer d’être là. Ça hurle dans tous les sens, c’est très fatigant. Je peux vous dire que, pour un homme de mon âge, c’est difficile", avant de poursuivre: "je suis heureux de retrouver mon épouse, mes chiens, la maison. C’est tout ce que j’ai à dire."

Que va faire l’ancien député français de sa liberté retrouvée? "Aller chez le coiffeur et me reposer", ironise-t-il. "J’ai besoin de marcher, j’ai besoin de me soigner. Je vais me reposer puis je vais attendre début septembre pour me faire opérer", a-t-il confié.

Si cette expérience carcérale ne fut pas des plus faciles pour Balkany, il a toutefois souhaité remercier le personnel pénitentiaire et le personnel soignant, "parce qu’ils ont été remarquables", souligne-t-il.

Patrick Balkany et son épouse avaient été reconnus coupables en première instance puis en appel de fraude fiscale. Il leur avait été reproché de ne pas avoir payé d’impôt sur la fortune entre 2010 et 2014, d’en avoir payé un minoré en 2015, ainsi que d’avoir payé un impôt sur le revenu amplement sous-évalué entre 2009 et 2014.