Un gouffre géant se forme subitement au Chili: phénomène naturel ou résultat de l’activité minière? (vidéo)

Selon des experts envoyés sur place, il mesurerait entre 25 et 32 mètres de large et environ 200 mètres de profondeur, soit plus grand qu’un court de tennis ou de basket.

Mais qu’est-ce qui a provoqué l’effondrement du sol et la création de ce trou béant?Difficile de ne pas faire le lien entre l’incident et l’exploitation du sol dans la région. Et pour cause, la crevasse s’est formée sur des terres exploitées par la société minière canadienne Lundin Mining, qui y mène des opérations d’extraction de cuivre, selon l’AFP et Reuters.

L’entreprise a indiqué qu’un périmètre de sécurité avait été mis en place autour du trou et qu’aucun blessé ni dégât matériel n’étaient à déplorer. Par ailleurs, les travaux prévus dans la mine d’Alcaparrosa ont été "temporairement suspendus" à titre préventif.

Le trou est apparu non loin de la mine d’Alcaparrosa. ©AFP

Dans des propos rapportés par le Daily Mail, le maire de Tierra Amarilla, Cristobal Zuniga, s’est dit "inquiet" car le gouffre est "toujours actif et continue de croître". Des propos contredits par les propriétaires de la mine, qui assurent que le gouffre est "resté stable depuis sa détection".

Des experts ont été envoyés sur place pour définir si le gouffre avait été causé par les activités de la mine ou non. Et selon les premières constatations, une autre hypothèse émerge. "Nous n’avons détecté aucun matériau là-bas, mais nous avons constaté la présence de beaucoup d’eau", explique David Montenegro, directeur du Service national de géologie et des mines.

Autrement dit, il pourrait s’agir d’une "doline", un phénomène causé par une baisse des niveaux d’eau, en raison de la sécheresse ou du pompage des eaux souterraines, explique Newsweek. Les cavités souterraines s’effondrent alors sous le poids du sol.

Quoi qu’il en soit, l’origine précise du gouffre reste incertaine et il faudra attendre des analyses plus complètes avant de savoir s’il s’agit d’un phénomène naturel ou d’une conséquence des activités minières.

Ce n’est pas la première fois dans le monde qu’un tel phénomène se produit. D’autres gouffres de ce genre ont déjà été découverts en Chine, au Texas ou encore au Mexique.