Tirs de la Chine vers Taïwan ce jeudi: des touristes chinois aux premières loges

Ces manoeuvres d’une ampleur inédite sont une réplique à la visite à Taipei, plus tôt cette semaine, de la cheffe des députés américains Nancy Pelosi, considérée par les autorités chinoises comme une grave provocation et un reniement des engagements des Etats-Unis.

Destination prisée avec sa mer resplendissante et ses récifs, l’île de Pingtan, dans la province côtière chinoise du Fujian (est), attire chaque été des milliers de visiteurs avec ses petites maisons de pierre et sa végétation sauvage.

Mais le lieu est une attraction pour une autre raison: c’est le point de Chine continentale qui est situé le plus près de Taïwan, à environ 125 kilomètres de distance.

Jeudi en début d’après-midi, malgré les 38 degrés ressentis, des touristes en short, T-Shirts et casquettes étaient nombreux à se presser sur la pointe est de Pingtan, en bord de mer près de rochers ocres.

Selfies, photos souvenirs: l’ambiance est joviale avec de nombreuses familles présentes. C’est alors que retentissent plusieurs détonations. Des projectiles s’élèvent vers le ciel, suivis de longues et fines traînées blanches.

«Un peu inquiétant»

Aussitôt, c’est la surprise avec de nombreux "Oh!" qui s’élèvent des rangs des touristes.

Malgré le soleil brûlant, les appareils photo se tournent vers le ciel azur pendant que se fait entendre une nouvelle pétarade. En tout, les tirs durent environ une minute.

Ils semblent provenir d’installations militaires situées à quelques kilomètres seulement, le long de la côte et juste derrière une colline rocheuse qui en bouche la vue.

"C’est un peu inquiétant tout ça... Allez, on part", lance à ses amis une femme portant une ombrelle pour se protéger du soleil écrasant. Inquiets, d’autres touristes lèvent aussi le camp.

Plus loin, un autre groupe de touristes arrive.

"On a entendu d’un coup un énorme bruit. Ça nous a surpris sur le moment!", explique à l’AFP un étudiant venu avec des amis et qui se présente sous le nom de "Jack".

"Si on a eu peur? Non pas du tout... Enfin si un peu quand même!", explique le souriant jeune homme habillé comme un rappeur avec baskets, casquette, bermuda et large T-Shirt blanc.

Les manoeuvres militaires chinoises, qui ont lieu dans six zones maritimes tout autour de Taïwan, ont débuté jeudi midi (04H00 GMT) et se poursuivront jusqu’à dimanche midi (04H00 GMT).