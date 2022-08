Bientôt une caution de 15.000 euros pour gravir le mont Blanc?

Malgré les contre-indications de la préfecture et des compagnies de guides, de trop nombreux alpinistes tentent malgré tout l’expérience au péril de leur vie.

"Le 30 juillet dernier encore,explique Jean-Marc Peillex, le maire de Saint-Gervais dans un communiqué publié sur son compte Twitter,ce sont cinq Roumains qui voulaient tester l’ascension en shorts, baskets et chapeaux de paille. Il a fallu que le haut-parleur du PGHM leur intime l’ordre de faire demi-tour avant la traversée du couloir du Goûter. S’ils ont bien fait demi-tour, ils ont déclaré qu’ils reviendraient le lendemain."

"Ils veulent faire l’ascension avec la mort dans le sac à dos, poursuit-il, alors anticipons les frais pour leur porter secours et ceux de leur sépulture". Le maire propose donc, pour tout alpiniste empruntant cet été la voie normale située sur sa commune, le versement d’une caution préalable de 15000 euros dont 10000 euros pour le coût moyen d’un secours en montagne et plus de 5000 euros pour les frais d’obsèques. "Car il est inadmissible que ce soit le contribuable français qui supporte ces charges", explique-t-il encore. Une proposition peu sérieuse mais qui relance le débat sur le coût des sauvetages en montagne.