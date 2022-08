Un collectif dégonfle les pneus des SUV: «Vous n’êtes pas notre cible, c’est votre véhicule»

Après l’acte de vandalisme, un mot dénonçant l’inaction du gouvernement français face à l’urgence climatique est apposé sur le pare-brise de la victime. "Nous avons dégonflé un ou plusieurs de vos pneus. Ne le prenez pas personnellement. Vous n’êtes pas notre cible, c’est votre véhicule."

Le collectif accuse ces véhicules d’être des désastres écologiques. "Les SUV sont la deuxième source globale d’augmentation de dioxyde de carbone de la dernière décennie, devant l’industrie aéronautique".

Pour justifier leur acte, "Les dégonfleurs de SUV" évoquent également les "conséquences" sur le voisinage. "Les accidents impliquant des SUV sont plus graves pour leurs victimes et causent plus de mortalité."

La lettre termine par un conseil: "Vous pouvez vous déplacer sans conduire de tank en marchant, en vélo ou en prenant les transports publics."

Ce mouvement est né en Angleterre en mars dernier, avec le collectif The Tyre Extinguishers. Il s’est étendu depuis lors dans plusieurs pays, dont la France.