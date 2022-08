Sécheresse: la pénurie d’eau désormais officielle aux Pays-Bas en raison de la sécheresse

L’approvisionnement en eau potable n’est pas menacé, précise le gouvernement. Le ministre Mark Harbers, en charge de l’Infrastructure et de la gestion de l’eau, demande à tous les Néerlandais de "réfléchir sérieusement s’ils doivent laver leur voiture ou remplir complètement leur piscine gonflable".

En raison de la sécheresse persistante, diverses mesures étaient déjà en place. Il existe, par exemple, dans certaines parties du pays, une interdiction de pulvérisation pour l’agriculture. Les navires ne sont pas non plus autorisés à se dépasser sur certaines parties de l’IJssel. Le chenal est devenu étroit à cause du faible niveau d’eau. Par ailleurs, le niveau d’eau de l’IJsselmeer est maintenu aussi haut que possible, de grandes quantités d’eau potable provenant de là.