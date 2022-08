Nancy Pelosi à Taïwan: comment son vol a fait saturer «Flightradar»

Une affluence sans précédent pour un vol historique. Ce mardi, la présidente de la Chambre des représentants américaine, après Singapour et la Malaisie, a poursuivi sa tournée asiatique en mettant le cap sur Taïwan malgré les mises en garde de la Chine. Une visite controversée qui suffit à raviver la crainte d’une crise géopolitique et les tensions entre les Etats-Unis et la Chine.