Quatre millions de personnes sont en revanche rentrées en Ukraine depuis le début de la guerre.

Selon les Nations unies, 6,2 millions de ces réfugiés ukrainiens se trouvent dans d’autres pays européens, dont 1,2 million en Pologne. La Belgique accueille, elle, plus de 51.000 Ukrainiens, dont près de deux tiers sont des femmes et plus de 35% sont des mineurs, selon les chiffres de Statbel. L’Ukraine enrôle dans l’armée des hommes âgés de 18 à 60 ans, ce qui rend difficile, voire impossible, leur départ du pays. Selon le HCR, 1,8 million d’Ukrainiens ont également émigré en Russie.

Au début de la guerre, l’Ukraine comptait plus de 41 millions d’habitants, sans compter les habitants de la péninsule ukrainienne de Crimée, qui a été annexée par la Russie.