Un sexagénaire guéri du VIH après une greffe de cellules souches

Le sexagénaire a reçu une greffe de cellules souches pendant plus de trois ans afin de soigner sa leucémie. Lors de ce traitement, le virus du VIH a cessé de se répliquer dans son organisme. Le traitement antirétroviral qu’il suivait depuis plus de 30 ans a ainsi pu être arrêté.

"Il a reçu une greffe de cellules souches sanguines d’un donneur qui avait une mutation génétique rare, appelée CCR5, un récepteur sur les cellules immunitaires. Le VIH utilise ce récepteur pour pénétrer et attaquer le système immunitaire. Mais la mutation CCR5 bloque cette voie, ce qui empêche le VIH de se répliquer", a expliqué l’Institution.

Le plus âgé guéri à ce jour

L’Américain avait été diagnostiqué séropositif en 1988. Il s’agit du quatrième patient dans l’histoire à connaître une rémission du VIH, mais le plus âgé à ce jour à avoir été considéré comme guéri de la maladie.

"Le cas du patient ouvre des opportunités pour les patients plus âgés vivant avec le VIH et un cancer du sang de recevoir une greffe et d’obtenir une rémission pour les deux maladies si un donneur avec une mutation génétique rare peut être identifié", a souligné l’Institut.