Un cas de grippe aviaire à moins de 100 km de la frontière belge: 8.000 volailles abattues

"Des zones réglementées de protection et de surveillance ont été mises en place dans un rayon de 3 à 10 km", précise la préfecture. Dans ces périmètres, "tous les lieux de détention de volailles et d’oiseaux captifs sont soumis à des prescriptions spécifiques", notamment l’interdiction des "mouvements de volailles et d’oiseaux captifs".

Il est demandé aussi de signaler la découverte de cadavres d’oiseaux sauvages.

Depuis novembre, la France a recensé plus de 1.300 foyers d’influenza aviaire dans des élevages, entraînant l’abattage de presque 20 millions de volailles sur le territoire. En comparaison, lors du dernier épisode de grippe aviaire en 2020/2021, le pays comptait près de 500 foyers et 3,5 millions de volailles avaient été abattues.

L’influenza aviaire a un caractère saisonnier du fait que le virus soit transmis par des oiseaux migrateurs venant d’Asie. L’épizootie commence généralement à se développer en octobre, en Europe, et se poursuit jusqu’au mois d’avril.

Mais pour la première fois, les oiseaux sauvages ont contaminé cette année des élevages lors de la remontée de leur migration des pays du sud, ce qui a entraîné une deuxième vague qui a touché des zones habituellement épargnées.

En Belgique, il n’y a actuellement plus aucune zone sous surveillance, la dernière ayant été levée le 22 juillet (à Zoutleeuw, en Brabant flamand). Mais le virus continue de circuler, entre autres chez les oiseaux sauvages, et le confinement des volailles reste recommandé.