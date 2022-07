Il y a 40 ans, le pire drame de la route tuait 46 enfants en France (vidéos)

Des visages poupons et souriants avaient fait la Une des journaux, celle du Journal du Dimanche barrée d’un "Atroce" en lettres capitales noires.

Dans la nuit du vendredi 30 juillet au 31 juillet, en plein chassé-croisé estival, deux cars partis de Crépy-en-Valois (Oise) transportaient 107 enfants défavorisés qui allaient pour la plupart passer les premières vacances de leur vie dans une colonie de Savoie.

Vers 01h40, ils atteignent l’"entonnoir" du point kilométrique 313, sur la commune de Merceuil, non loin de Beaune: de trois voies, on passe à deux.

Le chauffeur du premier car est fatigué. La nuit précédente, il a parcouru plus de 700 km et n’a dormi que 3-4 heures dans l’intervalle.

Quand un autobus allemand freine devant lui, il réagit tardivement. C’est la collision. Le choc intervient à 16 km/h. Pourtant, ce qui n’aurait pu être qu’une histoire de tôles froissées se transforme en drame.

Car une 2 CV s’emboutit dans le bus français et se fait prendre en sandwich par le second car transportant le reste des enfants. Puis une autre voiture percute le tout. Les réservoirs explosent, l’essence s’enflamme.

Lorsqu’on arrive, c’est complètement embrasé. On sait que personne ne sortira vivant. C’est trop tard

Dans le premier car, tout le monde peut être évacué mais, dans le second, la très grande majorité des enfants mourront.

" Ils étaient entassés à l’arrière du bus, parce que c’était la seule sortie possible. Avec le choc, la porte de devant avait été bloquée", raconte à l’AFP Philippe Rouillard, un des premiers pompiers sur place.

Les pompiers ne peuvent qu’éteindre l’enchevêtrement de tôles. Puis "on voit l’horreur, des amas de corps...", se souvient-il avant d’être stoppé par des larmes étouffées.

"J’en ai fait des cauchemars pendant des années, des années", confesse un des premiers journalistes sur les lieux, le photographe de l’AFP, Eric Feferberg.

Au milieu des deux cars, la 2 CV accidentée avait été "complètement écrabouillée et ne faisait plus que 60 cm de long. Trois crânes en sortaient".

De "la ferraille calcinée, les pompiers sortaient des restes qui n’avaient plus rien d’humains", se souvient-il.

À quelques km de là, Marie-Thérèse Meurgey, alors adjointe à la ville de Beaune, réceptionne les corps au funérarium. Ou plutôt "ce qu’il (en) restait", raconte-t-elle à l’AFP.

On ne savait pas quoi dire, quoi faire... Les parents étaient comme des automates, des zombies

"Ils les mettaient dans de petits sacs puis dans des cercueils. Heureusement, le secrétaire général de la mairie avait fait poser des fleurs sur chacun d’entre eux".

Dans la salle où s’alignaient les dépouilles, des familles venaient voir leurs enfants. "C’était terrible. Une maman s’est évanouie. On ne savait pas quoi dire, quoi faire... Les parents étaient comme des automates, des zombies".

À Crépy-en-Valois, Marie-Andrée Martin se souvient bien de cet état d’effroi. Le dimanche matin, elle entend parler à la radio d’un "accident grave". Mais une bonne nouvelle tombe: Sylvie, son aînée de 15 ans, est rescapée. "Alors, je me suis dit que mes trois autres enfants l’étaient aussi".

Mais Bruno, Frédéric et Florence n’ont pas survécu. Ils avaient 12, 11 et 9 ans.µ

"J’ai eu un trou noir. J’étais dans le refus. À cette époque, il n’y avait aucune cellule psychologique. Ça a été très compliqué", confesse-t-elle.

"On était livré à nous-mêmes", confirme Philippe Rouillard. Le lendemain de l’accident, le pompier professionnel retournera à la caserne, comme si de rien n’était. "On ferme le rideau".

Il n’a jamais participé aux cérémonies annuelles à la stèle de Merceuil. Retraité, il vit à 200 m mais évite le lieu pour ses promenades. "Je ne m’en approche pas".

Le drame de Beaune, l’accident le plus meurtrier en France

Le carambolage de Beaune (Côte d’Or), qui a fait 53 morts dont 46 enfants, demeure quarante ans plus tard la catastrophe routière la plus meurtrière de France. Depuis, quatre accidents ont fait plus de 20 morts.

2015: catastrophe de Puisseguin

Le 23 octobre 2015, un semi-remorque arrivant à 75 km/h sur une petite route de Gironde se déporte au sortir du village de Puisseguin (ouest) et se met en portefeuille avant de percuter un autocar venant en sens inverse.

Les passagers, des retraités, sont piégés par les flammes et les fumées toxiques. 43 d’entre eux meurent brûlés vifs ou asphyxiés.

L’enquête administrative attribue "la cause directe" du drame à "une perte de contrôle" du chauffeur du camion, décédé dans l’accident avec son enfant de trois ans.

2007: 26 pèlerins polonais

Le 22 juillet 2007, à Vizille en Isère, un autocar transportant des pèlerins polonais tombe dans un ravin avant de prendre feu. 26 personnes sont tuées.

Originaires de la région de Szczecin (nord-ouest de la Pologne), les pèlerins revenaient du sanctuaire marial de Notre-Dame de la Salette (Isère) lorsque le bus a plongé dans un torrent, au pied de la dangereuse descente de Laffrey, réputée pour ses nombreux accidents.

Le car était en infraction lorsqu’il s’est engagé sur cette portion particulièrement raide, interdite aux transports en commun.

En juillet 1973 sur cette même route, 43 personnes avaient péri dans l’accident d’un autocar belge.

2003: 28 touristes allemands

Le 17 mai 2003 sur l’autoroute A6, un bus à deux niveaux transportant 75 touristes allemands à destination de l’Espagne quitte la chaussée à hauteur de l’échangeur de Dardilly, au nord-ouest de Lyon et dévale un talus avant de se renverser. L’accident fait 28 morts.

Le chauffeur qui avait conduit pratiquement sans interruption pendant 44 heures s’était endormi au volant.

1995: 22 morts à Roquemaure

Le 10 juillet 1995, un autocar espagnol transportant de jeunes vacanciers heurte la remorque d’un camion qui venait de quitter une aire de repos de l’A9 au niveau de Roquemaure (Gard), et se couche sur le flanc avant de glisser sur des dizaines de mètres. 22 personnes sont tuées.

Le chauffeur du car qui assurait la ligne quotidienne Alicante-Amsterdam n’avait pas respecté son temps de repos obligatoire.