Le pape, diminué, évoque la possibilité de se «mettre de côté»

"Je ne crois pas que je puisse conserver le même rythme de voyage qu’auparavant. Je crois qu’à mon âge, et avec ces limites, je dois me ménager pour pouvoir servir l’Eglise, ou au contraire penser à la possibilité de me mettre de côté", a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse dans l’avion le ramenant de son voyage au Canada, dans la nuit de vendredi à samedi.