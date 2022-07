"Ce fut une minute..." C’est le titre de la vidéo postée par Will Smith sur ses réseaux sociaux ce vendredi 29 juillet 2022. La star hollywoodienne revient enfin sur cette soirée du 28 mars où son 1er oscar de meilleur acteur a été éclipsé par la baffe qu’il a adressée peu avant à Chris Rock sur la scène de la prestigieuse cérémonie de récompenses du cinéma américain. L’humoriste s’était rendu coupable, aux yeux de Will Smith, d’une plaisanterie déplacée au sujet de la perte de cheveux de son épouse Jada Pinkett-Smith.

J’étais embué, c’était complètement flou

Dès le lendemain, la star avait présenté ses excuses publiques à Chris Rock dans un message posté sur Instagram. Ce vendredi, vêtu d’un polo et une casquette vissée sur le crâne, il s’attarde plus longuement sur cet acte pour lequel il dit avoir "plein de remords".

"J’étais embué, c’était complètement flou", commence-t-il pour expliquer pourquoi il ne s’était pas directement excusé sur scène lors de son discours avec sa statuette de meilleur acteur pour son rôle dans " La Méthode Williams ". "J’ai tendu la main à Chris et le message qui est revenu est qu’il n’est pas prêt à parler et, que quand il le sera, il saisira cette main."

Une main tendue à Chris Rock

"Je veux te dire, Chris, que je te présente mes excuses. Mon comportement était inacceptable et je serai là lorsque tu seras prêt à parler", poursuit-il. "Je veux aussi m’excuser auprès de la mère de Chris. Je n’avais pas réalisé combien de personnes avaient pu être blessées à ce moment-là", ajoute-t-il avant d’élargir ses excuses encore à toute la famille de Chris Rock et en particulier son frère Tony, que Will Smith dit bien connaître: "C’était mon gars. Et c’est probablement irréparable."

La star explique avoir passé les trois derniers mois à "rejouer les nuances et les complexités de ce qui s’est passé à ce moment" et affirme arriver à la conclusion qu’il n’y a "aucune part de lui-même qui pense que c’était la bonne façon d’agir."

Jada n’avait rien à voir avec ça

L’acteur de 53 ans affirme également que sa femme ne lui a pas demandé de faire quoi que ce soit lors de ce triste événement. "C’était mon propre choix, venant de mes propres expériences, de mon histoire avec Chris. Jada n’avait rien à voir avec ça", assure-t-il avant de s’excuser également auprès d’elle, de ses enfants et de sa famille pour la "chaleur que j’ai amené sur nous tous."

Will Smith, qui avait démissionné de l’Académie des oscars dans la foulée, a aussi un mot pour les autres nominés du gala: "ça m’a brisé le cœur de voler et ternir votre moment."

S’adressant à ceux qui estimeraient qu’il les a laissés tomber, il affirme être "humain" et dit avoir commis "une erreur". Et de conclure: "Je sais que c’était choquant mais je vous promets que je suis profondément dévoué et engagé à amener de la lumière, de l’amour et de la joie au monde. Si vous vous accrochez, nous pourrons à nouveau être amis."