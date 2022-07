Que devient Elisabeth, violée pendant 24 ans par son père Joseph Fritzl?

En avril 2008, le calvaire d’Elisabeth, alors âgée de 42 ans, a pris fin. Son bourreau a été enfermé et il a été condamné à la prison à vie en mars 2009.

Comment Elisabeth a reconstruit sa vie après avoir vécu l’enfer?

Pendant une année, elle et ses enfants ont bénéficié d’un suivi psychologique. Après quoi ils ont reçu de nouvelles identités pour garantir leur anonymat. Toute la famille a déménagé dans un lieu tenu secret et nommé "village X" par les médias. Leur maison est sous surveillance constante.

Un an après avoir été sauvé de l’enfer, Elisabeth est tombée amoureuse de Thomas Wagner, un des agents de sécurité chargé de protéger la famille et de 23 ans son cadet.

La plus grande preuve que l’amour peut tout surmonter

Pour le psychiatre de la famille, "c’est la plus grande preuve que l’amour peut tout surmonter". Il explique qu’après leur rencontre, Elisabeth n’avait plus besoin d’autres séances psychologiques: "Elle a simplement continué sa vie, aidé ses enfants à faire leurs devoirs et s’est fait quelques amis dans le quartier".

Et aujourd’hui? "La famille se porte bien", selon les déclarations d’un restaurateur au Daily Mirror. "Ils viennent souvent manger ici et je les traite comme n’importe quels autres clients. Tout le monde dans le village connaît leur identité. Et ils rient encore beaucoup, surtout après qu’on sait ce qu’ils ont traversé."