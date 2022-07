Les tigres sauvages sont 3 fois plus nombreux qu’il y a 12 ans au Népal

La république himalayenne est le seul pays à avoir atteint et même dépassé cet objectif. La dernière enquête menée cette année a dénombré 355 spécimens, contre 121 environ en 2009.

Les défenseurs de la nature ont recensé la population à l’aide de milliers de caméras sensibles au mouvement installées sur une vaste étendue des plaines du sud du Népal, où évoluent les majestueux prédateurs.

Les experts de la faune sauvage ont scrupuleusement scruté une infinité d’images pour identifier les félins dont chaque robe à rayures est unique.

Au début du 20e siècle, le monde comptait plus de 100.000 tigres, mais il ne restait plus que 3.200 individus en 2010, un plus bas historique.

Le plan de conservation des tigres de 2010 signé notamment par le Népal a rapidement commencé à porter ses fruits et, en 2016, le Fonds mondial pour la nature et le Forum mondial du tigre ont annoncé que la population de tigres sauvages avait augmenté pour la première fois depuis plus d’un siècle.

Les efforts de conservation du Népal, salués au niveau international, ont toutefois eu un impact négatif sur certaines communautés vivant dans ces plaines. Quelque 16 personnes ont perdu la vie dans des attaques de tigres au cours de l’année écoulée, selon des données gouvernementales.