Ryanair s’attend à des perturbations «minimes» lors des grèves en Espagne cet hiver

Les salariés espagnols de la compagnie aérienne à bas coût ont lancé cette grève le 24 juin pour réclamer une amélioration des conditions de travail, à l’appel de l’Union syndicale ouvrière (USO) et du syndicat indépendant du personnel navigant aérien (SITCPLA).

À l’origine, six journées de grève étaient prévues. Le mouvement, qui touche l’ensemble des dix aéroports espagnols où la compagnie irlandaise dispose de bases, a ensuite été prolongé jusqu’à la fin de ce mois. Il se poursuivra désormais jusqu’au 7 janvier inclus, soit durant une période de cinq mois. De nouvelles cessations de travail de 24 heures auront ainsi lieu à partir du 8 août, du jeudi au vendredi.

La grève du personnel navigant espagnol de Ryanair est venue s’ajouter à une série de débrayages dans plusieurs autres pays européens, comme la Belgique, la France et l’Italie. Elle s’est traduite ces dernières semaines par des centaines d’annulations de vols et de nombreux retards.

Selon la compagnie, les perturbations sont néanmoins restées mineures au regard de l’activité du transporteur irlandais en Espagne.

"Les récentes grèves de l’USO/SITCPLA ont été peu soutenues et n’ont eu qu’un effet minime. Ryanair a assuré plus de 45.000 vols au départ et à destination de l’Espagne au cours des trois derniers mois, avec moins de 1% de vols affectés par la grève du personnel de cabine, et Ryanair s’attend à un minimum de perturbations cet hiver", prédit l’entreprise.

La seule compagnie internationale à ne pas disposer en Espagne de convention collective, selon les syndicats, a engagé voilà huit mois des négociations sur les conditions de travail de son personnel navigant dans le pays. Elle a finalement mis un terme aux discussions après un accord trouvé avec le syndicat CCOO (Commissions ouvrières), minoritaire au sein du personnel navigant. Cet accord a été rejeté par l’USO et le SITCPLA, qui le jugent insuffisant.