Drame aux USA: un jeune de 15 ans tue trois de ses frères et soeurs avant de se suicider

"Les policiers ont trouvé quatre enfants décédés de blessures par balle apparentes", détaille le communiqué de la police. Trois autres enfants ont été trouvés indemnes. Les parents n’étaient pas présents dans la maison au moment du drame.

Le mobile inconnu

"L’enquête a révélé qu’un jeune homme de 15 ans avait tiré sur les trois frères et sœurs (âgés de 5, 8 et 17 ans) et s’était ensuite tiré dessus. Il a été retrouvé mort avec une blessure par balle apparemment auto-infligée", poursuit la police par voie de communiqué.

L’arme à feu utilisée lors de l’incident était une arme familiale. Le mobile de l’adolescent est pour l’heure inconnu.

Les policiers indiquent que l’enquête se poursuit. Les corps des quatre jeunes décédés doivent encore être analysés par un médecin légiste. Il faudra aussi éclaircir la manière dont l’arme a été utilisée ou si elle était sécurisée.