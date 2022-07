Inflation: première augmentation du cheeseburger en 14 ans dans les McDo britanniques

"Nous avons retardé et minimisé ces ajustements autant que possible" mais "les pressions d’aujourd’hui font que, comme beaucoup, nous devons prendre des décisions difficiles sur nos prix", a-t-il ajouté.

Le cheeseburger passe ainsi dès mercredi de 99 pence à 1,19 livre (1,40 euro), soit une hausse de plus de 20%, et les restaurants ajouteront cet été entre 10 et 20 pence à toute une série d’articles les plus touchés par l’inflation, précise la filiale de McDonald’s au Royaume-Uni.

L’inflation britannique pourrait dépasser 11% à la fin de l’année, dopée par l’invasion russe de l’Ukraine, l’envolée des prix du gaz qu’elle a entraînée, et un marché du travail très tendu.

Le groupe McDonald’s avait déjà rapporté la veille des hausses de prix dans ses menus aux États-Unis, son plus gros marché, qui avaient contribué au deuxième trimestre à une hausse de 3,7% de ses "ventes à nombre de magasins comparables", le critère de référence dans la distribution.

Malgré les hausses de prix, la chaîne de restauration rapide avait dit mardi continuer d’attirer les clients, mais ses profits ont été entamés par la hausse des coûts et la fermeture de ses magasins en Russie et en Ukraine, avec un bénéfice net en chute de 46% à 1,2 milliard de dollars.