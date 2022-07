La Belgique envoie massivement du gaz à l’Allemagne

Alors que l’approvisionnement en gaz depuis la Russie est de plus en plus menacé, l’Allemagne s’empresse d’essayer de dénicher cette ressource ailleurs. En quelques mois seulement, la Belgique est devenue, pour son voisin, l’une des routes d’approvisionnement les plus importantes, glanant 20% de part de marché, écrit mardi Trends/Tendances. "En juin, le débit a atteint un niveau record", a confirmé le gestionnaire de l’infrastructure Fluxys à l’hebdomadaire.