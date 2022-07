Des activistes écologistes se collent la main sur un tableau de Botticelli dans un musée (vidéo)

Membres de l’association écologiste Ultima Generazione (Dernière Génération), les trois militants qui ont participé à cette action coup de poing souhaitaient attirer l’attention sur leur combat pour la fin de l’exploitation des énergies fossiles. Alors que deux d’entre eux collaient leur main avec de la glu sur le tableau du peintre italien, la troisième activiste déroulait une banderole sur laquelle était écrit "Dernière Génération, plus de gaz, plus de charbon."

Alerter l’opinion publique sur la cause écologique

Sur le compte Twitter de l’organisation, les militants de Dernière Génération partagent la vidéo avec un message, "Si le climat s’effondre, toute la civilisation telle que nous la connaissons s’effondre. Il n’y aura plus de tourisme, plus de musées, plus d’art." Puis dans un deuxième tweet, "Nous avons encore le temps de nous sauver, mais pas sans une très forte poussée populaire. Il est temps d’arrêter les énergies fossiles. Les alternatives existent."

Dans un communiqué, le groupe affirme avoir utilisé "une colle adaptée au verre et aux cadres" pour ne pas endommager l’œuvre d’art et sa protection. "Les actions de Dernière Génération se battent pour l’art, la beauté, le travail, la paix, et l’environnement qui nous donne à vivre" , explique Dernière Génération.

La branche allemande de Dernière Génération (Letzte Generation) a également partagé l’action coup de poing en demandant aux internautes, "Contre qui voulez-vous être en colère? Ceux qui collent leurs mains à un tableau de Botticelli ou ceux qui continuent de détruire la civilisation malgré tous les avertissements? Arrêtons cette folie fossile avant qu’il ne soit trop tard."

Une méthode d’action à la mode

Cette méthode pour attirer l’attention sur les problématiques écologiques s’est répandue ces derniers mois. Au Royaume Uni, des militants de l’association Just Stop Oil ont réalisé la même action dans plusieurs galeries d’art.Luttant également pour l’arrêt des énergies fossiles, un membre de l’organisation avait interrompu le match de foot entre Everton et Newcastle en s’attachant à un poteau de but en pleine rencontre.

En France, les militants de l’association écologiste Dernière Rénovation invitent à la désobéissance civile et organisent des événements similaires. Ils ont par exemple essayé de bloquer la circulation sur le périphérique parisien début juillet. Une militante s’est également enchaînée au filet durant la demi-finale homme de Roland Garros et d’autres membres ont interrompu la 10e étape du Tour de France pendant une quinzaine de minutes en empêchant les coureurs de passer.