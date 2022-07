Sous 40°C, la Grèce combat des feux de forêts: touristes et habitants évacués

La Grèce lutte dimanche contre trois importants incendies de forêts dans le nord, le sud et l’est obligeant à évacuer touristes et habitants, et craint de nouveaux sinistres en raison de la vague de chaleur qui s’est abattue sur le pays.