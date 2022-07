Variole du singe: l’OMS déclenche son plus haut niveau d’alerte

Jeudi, Tedros s’était déjà dit "inquiet" de l’augmentation du nombre de cas de variole du singe lors de l’ouverture de la réunion du Comité d’urgence, demandant conseil aux experts avant de trancher sur l’accession au plus haut niveau d’alerte de l’organisation.

Lors d’une première réunion le 23 juin, la majorité des experts avaient recommandé au Dr Tedros de ne pas prononcer l’urgence de santé publique de portée internationale. Depuis lors, la variole du singe a touché un total de près de 17.000 personnes dans 74 pays.

Éviter la stigmatisation

Détectée début mai, la recrudescence inhabituelle de cas de variole du singe en dehors des pays d’Afrique centrale et de l’ouest où le virus est endémique, s’est depuis étendue dans le monde entier, avec comme épicentre l’Europe.

Décelée pour la première fois chez l’humain en 1970, la variole du singe est moins dangereuse et contagieuse que sa cousine la variole, éradiquée en 1980.

Dans la plupart des cas, les malades sont des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, relativement jeunes, et vivant essentiellement en ville, selon l’OMS. Une étude publiée jeudi dans la revue scientifique New England Journal of Medicine, la plus large réalisée sur le sujet et basée sur des données de 16 pays différents, confirme que la vaste majorité -- 95% -- des cas récents ont été transmis lors d’un contact sexuel et que 98% des personnes touchées étaient des hommes gays ou bisexuels.

"Il y a une réelle inquiétude que les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes puissent être stigmatisés ou blâmés pour la flambée de cas, la rendant beaucoup plus difficile à tracer et à stopper", avait averti le Dr. Tedros. Il faut donc "travailler étroitement avec les communautés affectées dans toutes les régions" pour adopter "les approches les plus efficaces", avait poursuivi le directeur général, déplorant en outre le manque d’informations en provenance des régions d’Afrique centrale et de l’ouest, où le virus est endémique.

